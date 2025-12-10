"Je pense qu'il y a eu de la peur" : Roberto De Zerbi avoue que l'Union a fait trembler Marseille

Après le 3-2 contre l'Union, Roberto De Zerbi s'est dit épuisé mais heureux. Le coach marseillais pointe les dernières minutes très difficiles de son équipe.

Marseille a souffert mais a fini par s’imposer 3-2 sur la "pelouse" de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions. Longtemps au contrôle, l’OM a passé une fin de rencontre très difficile. Roberto De Zerbi a avoué être soulagé.

L'Union était étouffante

"Je suis fatigué. Fatigué mais heureux. Ce n’était pas un bon moment à passer. C’était un moment difficile", a-t-il reconnu d’entrée. Le coach italien a aimé le visage de son équipe, jusqu’au deuxième but de Mason Greenwood.

La suite a été plus compliquée pour De Zerbi. "On a gagné le match, on a fait une bonne prestation jusqu’au deuxième but de Greenwood. Et ensuite, on a eu moins d’énergie physique, surtout les joueurs offensifs." La baisse de rythme a permis à l’Union de revenir dans la partie.

Le coach a évoqué le mental de ses joueurs. "Je pense qu’il y a eu la peur aussi. De façon inconsciente. On a cette peur quand on perd des points en fin de match." Marseille a reculé en fin de rencontre, comme limite paralysé.

"On a reculé, les 20 dernières minutes n’ont pas été bonnes. On doit travailler ça." Malgré ces frayeurs, l’OM repart avec trois points. Une défaite qui complique très fortement la suite de la compétition de l'Union.