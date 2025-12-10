Bientôt le nouveau transfert à deux chiffres de l'Union ? "C'est notre joueur clé en ce moment"

Anan Khalaili a livré un match de haute couture contre Marseille. L'Israélien est en confiance ces dernières semaines.

Cela fait déjà un petit temps qu'Anan Khalaili est parmi les Unionistes les plus dangereux, de match en match. Sa confiance se traduisait surtout par des accélérations très dangereuses sur son flanc. On en a encore eu l'illustration hier, avec plusieurs centres très tranchants...qui n'ont pas été exploités.

Mais cette fois, cela s'est aussi traduit par des frappes. Trois, pour être précis. Plus que tout autre Unioniste. La première a fait mouche après cinq minutes. La dernière a permis aux Saint-Gillois d'y croire à nouveau.

Quelle progression au Parc Duden

Khalaili avait inscrit trois buts pour l'Union depuis son arrivée il y a un an et demi. Il a pratiquement doublé son total en 90 minutes. Ses deux buts ont ponctué un match plein, sans doute son meilleur sous le maillot saint-gillois. De quoi se montrer à l'Europe entière.

Quelques mètres plus bas, Kevin Mac Allister était aux premières loges pour assister à sa prestation : "C'est un grand travailleur. Je n'oublierai jamais que quand il est arrivé, c'était un ailier. Maintenant, il court partout et défend comme un acharné. C'est notre joueur clé en ce moment. On dépend un peu de lui".

David Hubert s'est également exprimé sur son cas : "Anan est un garçon avec un énorme potentiel. Que ce soit physique ou technique. Maintenant, c'est une question de savoir choisir ses moments. Il a parfois tendance à forcer, compliquer son jeu. En sachant jouer simple, en améliorant ses statistiques comme il est en train de le faire, il va pouvoir aller très loin".