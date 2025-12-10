Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise

La presse française salue la victoire de Marseille à l'Union, tout en reconnaissant une fin de match très tendue.

L’Union a perdu 3-2 contre Marseille au terme d’un match très agité au Lotto Park. Anan Khalaili avait ouvert le score, mais l’OM a répondu avec trois buts, dont un doublé de Mason Greenwood. L’Union avait cru égaliser, mais deux buts ont été annulés pour hors-jeu.

La réaction de la presse française

Foot Mercato avance que c’était "un match d’équipes à 6 points" et que "l’Olympique de Marseille ne devait pas louper l’occasion d’en récolter trois de plus". Le média rappelle que "c’est l’USG qui a mieux démarré". Il note que "l’OM s’est fait peur" et que l’équipe n’a "jamais vraiment été à l’abri" face à une Union déchaînée dans la dernière demi-heure.

L’Équipe insiste sur "l’indéboulonnable tiercé offensif de l’OM" qui "a encore fait des étincelles". Le journal explique que Paixão, Greenwood et Aubameyang ont permis à Marseille de s’imposer et de prendre une option pour la qualification. Il mentionne que l’OM s’est sorti d’une première période disputée avant que Greenwood ne fasse la différence en seconde période.

RMC Sport parle d'"une histoire de centimètres" pour le but annulé de Kevin Mac Allister. Le média précise que le hors-jeu était "microscopique" et cite la règle de l’IFAB pour justifier la décision. RMC ajoute que l’OM est sauvé dans le money-time, évoquant le but refusé à Promise David et l’arrêt de Rulli sur une tête à bout portant.

La presse française estime que l’OM a gagné dans la douleur. Pour beaucoup, Marseille n’était pas tranquille et l’Union aurait mérité au moins l’égalisation. Les Bruxellois n'ont plus du tout le droit à l’erreur.