L'Union est en Bavière pour y rencontrer le Bayern Munich. Une fameuse affiche pour les troupes de David Hubert.

Scott Crabbé depuis Munich
10:47
 Kompany à un problème à l'arrière droit
Le Bayern fait aussi face à trois absents, tous au même poste. Konrad Laimer, Sacha Boey et Josip Stanisic ne sont pas disponibles à l'arrière droit. C'est Tom Bischof, un milieu de terrain, qui pourrait dépanner comme face à Leipzig.
10:45
 Trois absents côté unioniste
Ousseynou Niang ne revient qu'aujourd'hui des festivités de la victoire du Sénégal à la CAN, Thierno Barry ne s'entraîne que de manière individuelle, tandis que Kevin Rodriguez n'a pas fait le voyage.
10:44
 La tâche s'annonce ardue
Le Bayern de Vincent Kompany est en forme étincelante. Même si le Rekordmeister a encaissé lors de ses trois matchs depuis la reprise, il a aussi inscrit 16 buts.
10:42
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Allianz Arena pour ce match tant attendu entre le Bayern Munich et l'Union Saint-Gilloise.

Comparatif Bayern Munich - Union SG

Classement

3
30

Points

15
6

Gagner

5
2

Perdre

1
4

Buts inscrits

18
7

Buts reçus

7
15

Cartes jaunes

12
14

Cartes rouges

1
0
