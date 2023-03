Anderlecht ira en Espagne en croyant à la qualification !

Anderlecht a sorti une seconde période de haut vol, et arraché le match nul. Les Mauves iront à Villarreal avec un réel espoir de qualification.

Le débat fait rage cette semaine entre supporters, et même entre journalistes : Anderlecht doit-il tout donner en Conference League...ou se préserver pour le match de dimanche contre le Cercle de Bruges ? Chasser deux lapins est le meilleur moyen de n'en attraper aucun, et avec Villarreal, le RSCA a peut-être de toute façon un trop gros morceau face à lui pour espérer. Alors que manquer le top 8, c'est la catastrophe absolue.

L'air de ne pas y toucher, Brian Riemer a tout de même fait tourner : pas d'Islam Slimani dans le onze mais bien Benito Raman, pas de Majeed Ashimeru mais bien Lior Refaelov (dont l'expérience fait sens à ce stade), et un Moussa N'diaye qui remplace Killian Sardella. Mais son pari paie presque, et très vite : Benito Raman file dans le dos d'une défense espagnole bien B, pour le coup, et trompe Pepe Reina...mais est signalé hors-jeu (6e).

Villarreal met un petit temps à rentrer dans son match. Samuel Chukwueze, seul rescapé de la ligne offensive type, met le feu aux fesses de Moussa N'diaye mais le Sénégalais s'en sort avec les honneurs. Isolé par un double contact de Baena, Chukwueze frappe sur Verbruggen (24e) ; sur le contre, Francis Amuzu y va de son débordement à lui et sert Raman qui bute cette fois sur le vétéran Reina.

Les deux équipes se rendent coup pour coup...mais c'est Anderlecht qui craque en premier : sur un contre, Amir Murillo est aux abonnés absents, laissant le capitaine Manu Trigueros contrôler un centre de Chukwueze et ouvrir le score (0-1, 28e). La tension monte, les fautes se multiplient et le Lotto Park se met à huer Trigueros après une faute sur Amuzu qui aurait mérité selon les fans une seconde jaune.

La merveille de Dreyer

En seconde période, Anderlecht, après une alerte signée Baena des 20 mètres, se prend à y croire : le pressing belge pose de gros soucis à Villarreal qui est imprécis. Une talonnade nonchalante permet à Amuzu de filer en contre, et de servir Anders Dreyer qui régale : le Danois nettoie la lucarne de Pepe Reina, de l'extérieur du rectangle (57e, 1-1).

Plus question de ne pas se donner à fond désormais. Acclamé comme le messie, Islam Slimani remplace un Benito Raman qui s'était encore procuré une énorme occasion sur un beau déboulé de Murillo. L'Algérien alerte Reina de la tête sur son premier ballon touché (66e). Dreyer espère obtenir un penalty (73e), en vain.

Sans grande conviction, Villarreal n'accélère plus que par à-coups, assez pour forcer des dégagements en urgence de N'diaye et Murillo. Moussa N'diaye finira d'ailleurs par sortir complètement épuisé (82e). Ils auront tout donné, et se donneront même des sueurs froides sur un ballon en retrait de Sardella (90e+3), mais grâce à ce partage mérité, les Mauves n'iront pas en Espagne pour prendre le soleil.