Eurotrip - Villarreal : ce que les supporters d'Anderlecht doivent savoir

Cette semaine, Anderlecht continue son parcours européen, direction l'Espagne ! Les supporters du RSCA vont pouvoir profiter de la côte méditerranéenne à proximité de Villarreal.

Après la grisaille et le froid bulgares, les supporters du Sporting d'Anderlecht ont cette fois un déplacement plutôt sexy à se mettre sous la dent. De toutes les options pour ce 8e de finale, Villarreal était l'une des plus sympas pour passer quelques jours à l'étranger et prendre le soleil. Comme nous l'avions fait pour Razgrad, nous compilons quelques conseils pour votre voyage !

Où se situe Villarreal ?

Villarreal, en castillan, ou Vila-Real en valencian local, est située à environ 65km au nord de Valence, ce qui équivaut à une petite heure de route (ou un peu plus d'une heure de train/bus). Il s'agit d'une petite localité de 50.000 habitants faisant partie de la commune de Castellón de la Plana.

Selon votre aéroport d'arrivée, vous aurez donc plusieurs options. Castellón a son propre aéroport, mais peu desservi, et vous arriverez donc probablement à Valence même, qui peut vous servir de port d'attache.

Cette grande ville, la 3e d'Espagne, vaudrait un guide à elle seule, et nous n'allons pas nous y attarder. Mais par souci pratique, il est fort probable que vous logiez à Vila-Real ou à Castellón. Dans cette région très touristique, les hôtels bon marché sont très nombreux.

Se rendre à l'Estadio de la Ceramica

Si vous logez à Castellón, petite ville de 170.000 habitants plus vivante que Vila-Real, vous serez à quelques minutes en train (ligne C6, destination Valence), puis à une vingtaine de minutes de marche de l'Estadio de la Ceramica. Si vous préférez emprunter un taxi, c'est une possibilité, mais notez que les services Uber et Bolt ne sont pas disponibles en Espagne.

Que faire à Castellón de la Plana et Vila-Real ?

Si vous logez à Vila-Real, vous risquez fort d'avoir vite fait le tour et de vous rabattre sur les terrasses - il devrait faire 20 à 25 degrés en communauté valencienne cette semaine. Comme partout en Espagne, quelques églises et placettes vous occuperont, mais Castellón offre bien plus d'attraits et n'est qu'à quelques minutes.

Les espaces verts de Castellón de la Plana, comme le très vaste Parc Ribalta, mais aussi le centre-ville historique bien mieux conservé et mis en valeur valent le détour. Castellón a conservé une structure médiévale en son centre-ville, avec placettes ombragées et parcs bordés d'orangers (une spécialité régionale). Idéal pour fuir la grisaille belge.

En termes culturels, il vous faudrait plutôt loger à Valence pour profiter de merveilles classées à l'UNESCO, mais Castellón propose un Musée des Beaux Arts très coté, bien que focalisé sur des artistes espagnols et valenciens.

Manger et boire à Castellón

Vous devriez avoir besoin de moins de conseils dans cette région qu'à Razgrad ! Sachez cependant que la côte valencienne se spécialise dans la paëlla, et que Castellón offre des plages de sable fin à distance correcte de son centre-ville (comptez 15 minutes de taxi/voiture, ou 20 minutes de bus). De quoi prendre de belles photos sous le soleil et devant la Méditerranée.

Dans Castellón comme Vila-Real, repérez les enseignes "Tascas" (bistrots), qui proposent des tapas bon marché et souvent de qualité. Un passage est obligatoire : le Mercat Central de Castello. Vous pourrez y goûter tous les produits locaux aux meilleurs prix sur le pouce. Il fait face au Fadri, sorte de beffroi historique symbole de la ville.

Enfin, pour boire un verre, vous n'avez pas besoin d'aide, mais un conseil : prenez le temps de fuir la San Miguel et la Estrella pour tester de meilleures bières locales. Le bar Lupulove Castelló propose une carte incroyable de bières artisanales locales. Et près du stade de Villarreal, vous ne pouvez pas louper le bar...El Belga. Ca ne s'invente pas...