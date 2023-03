Anderlecht s'est accroché : "Si on fait la même chose au retour..."

En première période, Anderlecht tenait bon...et a finalement encaissé sur un contre rondement mené des Espagnols. Mais les Mauves n'ont pas lâché.

Cela semblait mal parti à la pause : sans avoir profité de ses temps forts, le RSC Anderlecht était mené par un Villarreal en contrôle. Mais en seconde période, les Mauves ont relevé la tête. "Je ne vais pas vous mentir, j'ai cru que ça allait être difficile après le 0-1", reconnaissait Zeno Debast au micro de la RTBF après la rencontre.

Anderlecht, cependant, a été véritablement transfiguré au retour des vestiaires. Profitant d'une grossière perte de balle, le RSCA a égalisé, et aurait même pu revendiquer plus. "On a montré qu'on était capables de jouer au football et de montrer des choses contre une équipe comme Villarreal, ça doit nous donner un boost de confiance", sourit Debast. "On a continué à y croire, à presser haut, jouer vers l'avant et voilà le résultat".

Le match retour sera difficile, le Diable Rouge le sait. "On a vu aujourd'hui que tout est possible. Si on fait la même chose la semaine prochaine en finissant nos actions, pourquoi pas", conclut cependant Debast avec le sourire.