🎥 La superbe frappe d'Anders Dreyer qui laisse rêver Anderlecht

Un Amuzu opportuniste, et un Dreyer au pied robotisé : le but d'Anderlecht contre Villarreal était plutôt joli. Le Danois a décidément quelque chose.

On le savait lors de sa signature : Anders Dreyer sait marquer des buts, et des beaux. Mais celui face à Villarreal est son plus remarquable depuis son arrivée au RSC Anderlecht. "Et probablement top 3 de ma carrière, en effet", concédait le taciturne danois après la rencontre.

Un but d'autant plus spécial qu'il est marqué face à une légende. "J'étais un grand supporter de Liverpool dans ma jeunesse, j'ai donc souvent vu Pepe Reina jouer. Pouvoir dire que je lui ai marqué un but, c'est quelque chose", se réjouit Dreyer. Et quel but.

Trouvé par un Francis Amuzu plein de lucidité, Anders Dreyer temporise...au grand dam du Lotto Park. Puis envoie un missile qui fait exulter le public. "Je l'ai souvent vu faire ça, et parfois contre mon équipe au Danemark", rigolait Brian Riemer après la rencontre. "Après ce but que nous prenons à Gand, j'ai râlé parce que nous prenons toujours ce genre de magnifique but, mais nous ne les marquons pas (rires). Je suis content que cette fois, ce soit en notre faveur !".