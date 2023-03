Quelles sont les chances d'Anderlecht à Villarreal ? Brian Riemer donne une estimation...et Moussa Ndiaye voit grand !

Anderlecht s'est laissé une chance d'aller chercher la qualification au match retour, après une excellent performance face à Villarreal. Brian Riemer y croit.

Voilà une performance qui doit donner de la confiance à Anderlecht pour les semaines à venir. Les Mauves auraient peut-être même mérité une courte victoire face à Villarreal. "Si une équipe devait gagner ce soir, c'est Anderlecht, mais c'était un match très serré", souligne Brian Riemer. "La seule critique que je ferai à mon équipe, c'est que dans ces matchs européens, tu dois être efficace, car tu sais que tu n'auras pas 36 occasions".

On a 100% de chances de se qualifier !

L'entraîneur du RSCA restait cependant très satisfait. "C'est un bon résultat, et surtout un résultat sur lequel on peut se baser au retour. Les nouvelles règles font qu'un but encaissé à domicile est moins grave", se réjouiti Riemer. "Nous avons montré que nous étions capables d'évoluer à un très haut niveau. C'est très positif pour cette équipe qui a parfois été critiquée".

Il faudra cependant aller chercher un résultat en Espagne, et ce n'est pas gagné. "Ils resteront favoris", affirme le Danois. "Mais alors que cela aurait pu être du 75-25, c'est peut-être du 55-45 désormais". Une estimation optimiste. Mais moins que celle de Moussa N'diaye, qui s'emballait après le match.

"Notre pourcentage de chances de nous qualifier ? 100% ! (rires). On est super motivés et on va tout donner, je n'ai aucun doute", lançait le back gauche. Quand on lui relaie ces mots, Brian Riemer rit : "Je prends ce pourcentage, ça me va (rires)". L'ambiance, en tout cas, sera au beau fixe à l'approche du match contre le Cercle de Bruges.