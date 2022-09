LIVE : Fabio Silva ouvre le score sur penalty pour Anderlecht (1-0)

Le onze du RSCA pour son premier match en Conference League est connu.

Sans surprise, pour ces débuts en Europe, Felice Mazzù a titularisé Jan Vertonghen et Amadou Diawara, les recrues phares de la fin de mercato. Yari Verschaeren est sur le banc, et le triangle du milieu sera complété par Ashimeru et Aït El-Hadj. Esposito est également sur le banc, Refaelov débutant la rencontre.