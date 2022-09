Trois points précieux pour Anderlecht, qui s'est réveillé en seconde période

La première période était dramatique, la seconde bien meilleure grâce aux entrées de Verschaeren et Duranville. Anderlecht a pris les trois points contre Silkeborg.

Enfin ! Le Sporting d'Anderlecht a attendu 4 ans avant de retrouver la scène européenne. Il aura fallu la création d'une nouvelle compétition pour y parvenir, mais le Lotto Park ne boude pas son plaisir, même face aux modestes et méconnus danois de Silkeborg. Qui préviennent tout de même le RSCA : pas question de venir faire de la figuration, on sait jouer au football dans le Jutland.

En titularisation d'emblée Vertonghen et Diawara, Mazzù montre qu'il ne prend pas ces retrouvailles avec l'Europe à la légère. Mais comment expliquer que les onze anderlechtois sur le terrain montrent si peu d'envie pour un tel rendez-vous ? D'emblée, c'est Silkeborg qui est le plus à l'aise au ballon. Tengstedt (6e), puis Brink (7e) frôlent le cadre, Anderlecht peine à mettre de l'impact et se fait même bouger. Au demeurant solide, Debast offre une position de centre idéale à Kusk, qui ne trouve personne (22e).

© photonews

Plus tôt cette semaine, Mazzù expliquait que Fabio Silva allait devoir être aidé dans ses courses pour être plus frais dans la boîte. Ce n'est pas pour aujourd'hui : pas soutenu par un Aït El-Hadj amorphe, Silva doit aller galoper sur le flanc droit, placer un grand pont épuisant (26e). La plus grosse alerte pour Nicolai Larsen vient sur un coup-franc plein axe botté par Hoedt. Heureusement, la défense du RSCA reste solide, et seule une frappe de Tengstedt inquiète Van Crombrugge...mais suffit à faire huer le Lotto Park (39e). À raison : c'est catastrophique.

God Save the Mauves

Il faut plus d'animation offensive, et ça commence par l'entrée de Yari Verschaeren à la pause. Le rythme est énorme dès la reprise : Silva passe tout près du but, Silkeborg réagit en contre mais Kusk est repris (54e). Verschaeren, intenable, est trouvé dans le dos de la défense et dribble Larsen pour ouvrir le score...mais son but est signalé hors-jeu (61e). Qu'à cela ne tienne : le public se réveille, et réserve une ovation de star à Julien Duranville pour son entrée.

Ca se précise, Verschaeren et Duranville amenant ce mouvement tant attendu. Ils combinent, Verschaeren ne trouve pas l'ouverture pour frapper mais Murillo bien, forçant Larsen à un arrêt en deux temps (71e). Globalement, il n'y en a plus que pour Anderlecht. Duranville fait exploser la défense danoise : bien trop rapide, il dépasse son défenseur, qui touche le ballon de la main. Fabio Silva transforme, récompensant là un match lors duquel il a bien trop souvent dû tout faire tout seul (80e, 1-0).

On imagine que le RSCA aurait aimé souffler et faire le break ; Duranville tente de trouver Silva, mais Nicolai Larsen sort bien (83e). Le portier danois est ensuite impeccable en face-à-face avec un malheureux Amuzu, idéalement lancé par Silva (90e). Heureusement pour les Mauves, Silkeborg n'avait clairement plus de jus. Service minimum, mais trois points précieux. Il faudra montrer autre chose pour sortir de la poule, cela dit...