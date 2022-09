Fabio Silva, récompensé d'un travail acharné : "Je sais, j'ai célébré comme un fou"

Quel match, encore, de Fabio Silva. L'attaquant portugais était partout, terriblement esseulé en première période. En seconde, il a montré des signes de frustration, avant d'enfin être récompensé en transformant un penalty.

Avant la rencontre, Felice Mazzù pointait un problème au niveau offensif à Anderlecht. Fabio Silva, selon lui, faisait trop de courses et manquait de fraîcheur dans le rectangle. La première période du match face à Silkeborg n'a sûrement pas plu au coach. Silva courait seul, parfois en pure perte. "Les deux joueurs derrière lui n'ont pas amené assez de mouvement ou de soutien", regrette Mazzù. "Le milieu aussi devait amener beaucoup plus...heureusement, les entrées de Verschaeren et Duranville ont débloqué des situations".

Heureusement en effet. Car Fabio Silva s'agaçait au fil de la rencontre. "Je fais ce que j'ai à faire pour l'équipe. Je bosse, je prends la profondeur, je vais chercher des ballons, je gagne des duels. Je crois avoir fait le job", souriait le Portugais après la rencontre. C'est le moins qu'on puisse dire. Et au vu de sa célébration après le penalty, Silva avait une frustration à laisser exploser.

Fabio Silva : "Une célébration pour les supporters"

"Oui, c'est vrai que j'ai célébré comme un fou, je sais", reconnaît Silva. "Mais je suis un buteur et marquer reste le plus important, le meilleur feeling qui soit. Et c'était aussi à destination des supporters. Cela faisait quatre matchs de suite sans gagner et ils continuent à nous soutenir. Je voulais leur montrer que nous faisions aussi ça pour eux".

La prochaine étape sera d'offrir aux supporters un football un peu plus léché. "C'est vrai que ce n'était pas le meilleur football qui soit", concède l'attaquant. "Mais le plus important, c'était de commencer cette campagne européenne par une victoire". Dont acte.