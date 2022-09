Et revoilà Duranville : décisif en Europe après la Pro League

Il va vraiment falloir tenir ce "gamin" à l'oeil. Buteur en D1B et en D1A en l'espace de quelques jours, Julien Duranville a passé le mur du son contre Silkeborg pour ses débuts européens.

Vif comme l'éclair : ne cherchez pas, c'est Julien Duranville qui a amené la tempête sur Anderlecht en fin de rencontre. L'ailier de 16 ans est entré sous un... tonnerre d'applaudissements, comme s'il était déjà une star attendue de tout le Lotto Park. Après sa merveille contre OHL, c'est logique. Et il a répondu présent. Très bon en combinaisons avec Verschaeren et Silva, il a ensuite été forcer le penalty suite à une accélération supersonique.

"Sa vitesse est une arme, c'est sûr", sourit Felice Mazzù après la rencontre. Mais Duranville n'est pas entré comme ailier à la place de Francis Amuzu, par exemple. Il évoluait en second attaquant. L'entraîneur explique : "Nous avons adapté un peu le dispositif. Julien occupe ce rôle en U23. Je voulais qu'il retrouve ce poste qu'il apprécie, afin qu'il performe".

De saines ambitions pour Duranville

Après son week-end fracassant, de surprenantes déclarations venues de l'entourage du joueur sortaient dans la presse. Roberto Martinez suivrait déjà le joueur, et Duranville rêverait...du Qatar. Une ambition dévorante, ou saine ? "Il faut avoir de grandes ambitions dans la vie. C'est comme ça que vous avancez", relativise Felice Mazzù. "Mais on sait qu'il connaîtra des coups de moins bien à l'avenir. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra l'accompagner. Julien ne parle pas beaucoup dans le vestiaire, c'est quelqu'un de discret". Qui va cependant changer de statut dans les semaines et mois à venir, sans aucun doute.