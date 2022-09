Van Crombrugge n'a cette fois pas été le héros : "Je préfère ça !"

Il s'est présenté à la presse, mais n'était pour une fois pas parmi les hommes du match : Hendrik Van Crombrugge n'a rien eu à faire contre Silkeborg.

Ce qui comptait ce jeudi, c'était une victoire, après des semaines délicates pour le Sporting d'Anderlcht. "Aujourd'hui, c'était hyper important de débuter la campagne européenne par une victoire. Ca a été un match compliqué, contre une bonne équipe joueuse qui nous a rendu la tâche difficile", entame Hendrik Van Crombrugge. "À la pause, on s'est dit qu'il fallait mieux faire circuler le ballon, avec les entrées de Yari et Kristian Arnstad qui ont ces qualités. Silkeborg était moins frais en seconde période, cela a créé des espaces et on a pu trouver la verticalité pour le faire".

Les remplaçants ont clairement fait la différence, à l'instar de Julien Duranville. "Quand tu as les qualités de Julien Duranville sur le banc pour faire changer les choses dans un match fermé, c'est très positif", se réjouit le portier anderlechtois. "Avec deux matchs par semaine, il faut compter sur le banc et faire tourner. C'est dur de contenter tout le monde mais on y parvient pour l'instant. En championnat, cependant, c'est insuffisant. On doit donc reprendre dimanche, sûrement avec des noms différents, et enchaîner".

Van Crombrugge et Anderlecht n'ont pas tremblé derrière

Une bonne chose au moins : la défense anderlechtoise, avec un incroyable Zeno Debast, a tenu bon et Hendrik Van Crombrugge n'a rien eu à faire ou presque. "C'est bon signe quand on ne doit pas parler de moi. Une cleansheet est positive car elle rend tout le monde plus serein. On sait qu'un seul but suffira pour gagner le match. Je préfère ces matchs-là, quand je ne suis pas l'homme du match", conclut le capitaine.