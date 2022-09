Anderlecht prend un bon point dans la fournaise de Bucarest

Dans une chaude ambiance, le RSC Anderlecht n'a pas craqué et a pris un très bon point chez son rival probable à la qualification.

La rencontre de ce soir est un peu passée au second plan de l'actualité anderlechtoise cette semaine : la disparition d'un vrai monument, Mister Michel Verschueren, a plongé le RSCA dans le deuil, symbolisé par un brassard noir ce soir. Les supporters ayant fait le déplacement brandiront également quelques banderoles. Mais sur le terrain, il va falloir évacuer ces idées sombres. Dans une Arena Nationala pas pleine à craquer, mais très bruyante, il y a des surprises au coup d'envoi : le FCSB aligne un trio offensif 100% B, et les Mauves semblent s'aligner dans une sorte de défense à 4.

Mazzù avait prévenu que le jeu offensif du FCSB (que les ultras bouillants nomment bien Steaua Bucarest dans leurs chants ininterrompus) serait axé sur Compagno, qui est sur le banc. Il faut donc revoir sa copie. Celle d'Anderlecht est bonne dans les premiers instants : Ashimeru frappe de peu à côté (5e), Fabio Silva et Francis Amuzu combinent côté gauche (11e) et forcent une sortie du portier roumain. Le nom de Michel Verschueren est scandé et on se dit que le RSCA n'est pas parti pour une mauvaise soirée.

Anderlecht remercie l'absence de VAR

Les choses vont alors se corser. Les pertes de balle se multiplient à la relance, comme souvent. Debast, comme à Westerlo, est inhabituellement imprécis. Van Crombrugge ne rend pas service à ses équipiers, dont Amuzu qui perd un ballon dangereux (19e), menant à une simulation de Miculescu dans le rectangle. Malcom Edjouma se permet une remontée de terrain incompréhensible et frappe sur Van Crombrugge (20e). Et alors qu'un centre d'Amuzu est passé devant tout le monde (25e), une situation fera hurler le stade. Après un corner lors duquel il s'était déjà bien loupé, Van Crombrugge intervient de nouveau approximativement, et met sa main dans le visage de Dawa. Si le VAR était actif en Conference League, il aurait peut-être désigné penalty pour le FCSB (30e).

Anderlecht, un peu aux fraises jusque là, dégaine enfin : Amuzu, seul latéral actif, sert bien Fabio Silva qui devait beaucoup mieux faire (34e). Mais le danger reste roumain, avec un Rusu qui pèse. Edjouma envoie un coup-franc de peu à côté (40e), et la mi-temps est sifflée sur un score vierge qui soulagera Mazzù. L'entrée du fameux Compagno à la pause, un peu moins. L'Italien prend immédiatement le contrôle des airs ; Anderlecht doit donc prendre le contrôle des ailes, et le fera plutôt bien.

Cordea loupe le coche

Est-ce que par tout le plan de jeu était axé sur la présence de Compagno ? En tout cas, les Mauves sont moins perdus en début de seconde période, trouvent les espaces.a une belle fenêtre et frappe sur Tarnovaru (57e). C'est Kristian Arnstad, sur un bon pressing anderlechtois, qui obtient la meilleure ouverture et force encore Tarnovaru à un arrêt plus compliqué (65e). Par la suite, le FCSB reprendra pied.

C'est encore une sortie un peu délicate de Van Crombrugge qui amènera une alerte, dont Pantea, de loin, ne profite pas (70e). Anderlecht tente de se reprendre, obtient un corner...qui se termine en contre fulgurant : Darius Olaru adresse un fantastique long ballon à Andrei Cordea, qui croise trop sa frappe (78e). On a eu chaud côté bruxellois.

On suera ensuite côté roumain : à peine entré au jeu,place un fantastique petit pont dans le rectangle (85e), mais ne peut conclure. L'Italien, il faut dire, paraît avoir été retenu...mais encore une fois, l'absence de vidéo en Conference League empêchera l'arbitre d'en décider. Esposito gâchera ensuite un déboulé fantastique de Julien Duranville, depuis le rectangle anderlechtois, en manquant la dernière passe (88e). Qu'à cela ne tienne : grâce notamment à une seconde mi-temps de très bonne facture, mais en pouvant aussi remercier la maladresse roumaine par moments, le RSCA prend un point tout à fait acceptable au FCSB . Mister Michel aurait apprécié. Si pas la manière, au moins le résultat - et lui qui connaissait bien ces nuits européennes savait que c'est parfois le plus important.