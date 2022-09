Jan Vertonghen sait ce qu'il manque : "Une touche de Yari chez tout le monde"

Anderlecht n'a pas pu ramener mieux qu'un point de Bucarest. Pas un mauvais résultat cependant, même si Jan Vertonghen concède que cela manquait un peu de folie.

Jan Vertonghen a assez d'expérience pour le savoir : "Un point en déplacement en Europe, c'est généralement une bonne chose", déclare le défenseur au micro de Play 5. Même s'il y avait la place pour mieux : "Sur le terrain, j'avais tout de même l'impression que qualitativement, nous étions au-dessus. Mais ça ne s'est pas toujours vu". Symptomatique de cet Anderlecht qui a des qualités, mais n'est pas en confiance.

Pour Vertonghen, ce qu'il manque, c'est de la folie. "Nous manquons d'audace, nous n'osons pas assez avec la balle. Trop souvent, on retourne en arrière alors qu'il y a des solutions devant", regrette-t-il. "La montée de Verschaeren a changé les choses. Il a montré plus d'audace balle au pied". Jan Vertonghen plaisante ensuite : "Nous devrions tous avoir une petite touche de Yari. Duranville a ça également et l'a encore prouvé. Si nous croyons en nos qualités, il y a peu d'équipes à notre niveau dans la compétition".