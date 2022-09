Mauve qui rit, Mauve qui pleure : Zeno Debast peut rêver de Qatar, Yari Verschaeren plus vraiment

La sélection de Roberto Martinez ne compte que deux anderlechtois, dont un tout récent, à savoir Jan Vertonghen. L'autre est un petit nouveau : Zeno Debast. Pas trace de Yari Verschaeren, sans surprise.

La meilleure chance de Diable Rouge à la Coupe du Monde 2022 côté Anderlecht ? Bien évidemment, il s'agit de...Jan Vertonghen. Le vétéran est probablement l'un des premiers noms que Roberto Martinez couche sur papier avant d'annoncer sa sélection. Sauf sérieuse absence de temps de jeu, ce que Vertonghen a voulu éviter en signant au Sporting.

Delcroix victime de Vertonghen, Debast surprise du chef ?

La première victime de cette arrivée, c'est Hannes Delcroix. S'il était titulaire et performait avec Anderlecht, le jeune gaucher pourrait au moins prétendre à une place en balance avec Arthur Theate ou Wout Faes dans le noyau. On le sait, Martinez l'apprécie. Mais la concurrence s'est durcie en défense, et Delcroix est désormais sur le banc à Anderlecht. La Coupe du Monde 2022 s'est éloignée, et sauf vague de blessures, il n'en sera pas.

© photonews

Tout le contraire de Zeno Debast. Révélation de la saison, le jeune défenseur est également le seul nouveau venu parmi les 30 Diables repris par Martinez. Un bel honneur, car on le sait : cette dernière liste avant celle du Mondial signifie beaucoup. Celui qui n'est pas repris cette fois pour d'autres raisons que médicales peut se faire du souci. Celui qui en est peut rêver. Il faudra cependant beaucoup pour que Debast aille au Qatar.

Appelé en vue de l'Euro 2024 ?

D'abord, il faudra qu'il séduise à l'entraînement et lors de ces rencontres de Nations League. Roberto Martinez appelle les jeunes pour les voir à l'oeuvre, pas seulement sportivement mais aussi au sein d'un groupe. On sait que le courant n'est pas passé avec Albert Sambi Lokonga. Zinho Vanheusden, malgré plusieurs sélections, a très peu reçu sa chance. Si Zeno Debast ne joue pas durant cette trêve, la Coupe du Monde sera certainement inaccessible, Martinez s'étant contenté de prendre des notes pour 2024.

© photonews

La concurrence est également plus solide qu'à une époque. Un Sebastiaan Bornauw, par exemple, n'est même pas repris. Theate, Faes, Mechele : tous trois ont un peu d'avance sur Debast. En comptant Vertonghen, Alderweireld et Boyata comme partants d'office, cela laisse deux ou trois places, sans parler du fait que Dendoncker et Witsel peuvent dépanner en défense centrale...et sans oublier l'étrange cas Denayer. Debast sait qu'il sera probablement la cinquième roue du carrosse.

Yari Verschaeren peut arrêter de rêver

QUe Yari Verschaeren ne soit pas repris avec les Diables Rouges n'a dû surprendre personne. Le n°10 d'Anderlecht réalise son pire début de saison en carrière, de manière assez improbable après une préparation lors de laquelle il crachait le feu. Emprunté, à contretemps, prévisible, dénué de toute capacité à faire la différence individuellement : Verschaeren n'a pas le niveau d'un Diable Rouge. Il a depuis quelques semaines à peine le niveau d'un titulaire à Anderlecht.

Au vu de la concurrence au niveau des postes offensifs (Adnan Januzaj, qui rejoue à Séville, n'est même pas repris et en Belgique, un Mike Trésor est certainement devant), Verschaeren ne doit pas se creuser la tête : il n'ira pas à la Coupe du Monde 2022. Sauf véritable hécatombe parmi les Diables...