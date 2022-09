Mazzù voit le verre à moitié plein : "Il y a un vrai mieux"

Le Sporting d'Anderlecht reste invaincu en Europe, et en belle position. Le match à Bucarest n'était pas flamboyant, mais Felice Mazzù voit le positif.

Il a toutes les raisons de le faire : l'un dans l'autre, le match nul n'est pas volé, dans des circonstances difficiles. Anderlecht aurait même pu marquer un but ou l'autre également. Quand un journaliste roumain estime que le FCSB s'est procuré plus d'occasions, Felice Mazzù le corrige donc. "Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Nous avons eu des occasions, eux aussi. Nous avons eu des situations pour marquer un but, le Steaua (sic) aussi. Anderlecht a eu des bons et moins bons moments", estime-t-il. "Les occasions du Steaua étaient en transition depuis l'arrière, sur des phases arrêtées".

Le plan de jeu d'Anderlecht a donc gêné le FCSB. "Le but était de garder le 3-5-2 en possession de balle, mais de se reconvertir en 4 arrière et 4 médian pour fermer les flancs. Bucarest joue avec des doubles flancs et beaucoup de centres, nous avons donc voulu repositionner une double ligne de 4", explique Mazzù. "Le fait que nous ayons gardé le zéro prouve que c'était un bon choix. Il y a beaucoup de positif à garder, on a eu plus d'impact dans les duels. Par rapport à Westerlo, il y a un grand mieux".

Une base pour Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht a en effet été très solide en seconde période. Le message de Mazzù avait été clair la veille. "C'était d'ailleurs, je tiens à le préciser, un message à destination de tout le groupe et pas que des jeunes", pointe-t-il. "C'est une bonne base pour rebatir par la suite. Ce n'est pas une période simple, et même si la volonté était de gagner, on doit rester positif et avancer sur ces bases".