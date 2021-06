🎥 Les Diables Rouges espéraient mieux

Du bon et du moins bon dans l'avant-dernière sortie des Diables avant l'Euro. Comme il y a quatre ans, c'était en éliminatoires pour le Mondial 2018, la Grèce quitte le Stade Roi Baudouin avec un partage (1-1).

Avant la Croatie, dimanche, c'est donc la Grèce qui attendait les Diables Rouges, jeudi soir, au Stade Roi Baudouin. Une rencontre que la Belgique débutait avec Simon Mignolet dans les buts, avec le duo Praet Dendoncker et avec Yannick Carrasco et Jérémy Doku en soutien de Romelu Lukaku.

Un onze de base inédit qui a eu besoin de temps avant de vraiment rentrer dans le match. Il fallait d'ailleurs une intervention parfaite de Simon Mignolet face à Vangelis Pavlidis pour empêcher la Grèce de profiter d'une passe en retrait totalement manquée de Toby Alderweireld.

Carrasco et Hazard pour l'ouverture

Mais, malgré ces premières minutes délicates, les Diables Rouges ont rapidement retrouvé les bases de leur jeu. Odisseas Vlachodimos, le portier grec, privait pourtant Romelu Lukaku du but d'ouverture, mais ne pouvait rien sur le lat du pied de Thorgan Hazard, idéalement servi par Yannick Carrasco au quart d'heure de jeu.

Boostés par ce but d'ouverture, les protégés de Roberto Martinez ont pris la rencontre en mains et ont dominé les 25 dernières minutes du premier acte. Avec, notamment, une grosse occasion pour Yannick Carrasco qui profitait d'un bon centre de Jérémy Doku et d'une feinte de Romelu Lukaku, mais qui ne parvenait pas à cadrer.

À la pause, Big Rom' cédait sa place à Michy Batshuayi et son brassard à Toby Alderweireld, Dries Mertens entrait également sur le terrain, à la place de Jérémy Doku, auteur d'une excellente première période.

Première cap pour Sels

Mais comme en début de match, ce sont les Grecs qui se sont montrés dangereux. Et si Simon Mignolet repoussait joliment l'envoi de Masouras à l'heure de jeu, il ne pouvait rien sur le but égalisateur, signé Giorgos Tzavellas, six minutes plus tard.

Tout était à refaire pour des Diables Rouges. Leandro Trossard, Nacer Chadli, Youri Tielemans et même Matz Sels, pour sa première cap, sont à leur tour entrés sur la pelouse. Mais le score n'a plus évolué. Les Diables se contentent du partage. Place désormais au dernier match de préparation, dimanche, contre la Croatie, avant de défier la Russie à Saint-Pétersbourg, en ouverture du tournoi continental, le 12 juin.