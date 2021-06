Roberto Martinez: "Ca manquait d'intensité"

Le sélectionneur n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'il a vu, mais il n'est pas inquiet.

"Mon sentiment, c'est que nous sommes mieux préparés qu'avant le match en vue de l'Euro", commence Roberto Martinez. "On n'avait besoin d'un match comme celui-là, les joueurs n'ont plus joué depuis dix jours et ils avaient besoin de retrouver la sensation d'un match, parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire à l'entraînement."

Et la Grèce a opposé une belle résistance aux Diables Rouges. "C'est aussi pour ça qu'on les a choisis, on savait qu'il ne prendrait pas ce match à la légère. Et on est tombé sur une équipe très physique. Il y avait beaucoup d'intensité dans ce que nous a proposé la Grèce."

Et les Diables n'ont pas vraiment su répondre à cette intensité. Roberto Martinez acquiesce: "Il en manquait chez nous, on n'était pas vraiment prêt à gagner ce match. Il faut désormais continuer à travailler, monter en puissance, pour être prêt pour le premier match de l'Euro."