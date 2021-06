L'analyse de Thorgan Hazard après le partage contre la Grèce: "C'est sûr qu'on peut faire beaucoup mieux"

Les Diables Rouges espéraient faire mieux contre la Grèce, même s'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, à dix jours de l'Euro.

Privée de plusieurs titulaires, la Belgique n'a pas pu faire mieux qu'un partage contre la Grèce dans le premier de ses deux matchs de préparation. Une rencontre assez moyenne, même s'il y a quelques points positifs à retirer.

Comme l'explique Thorgan Hazard au micro de la RTBF. "Les points positifs? C'est qu'on a pris du rythme, qu'on n'a pas eu de blessés et qu'on n'a pas perdu", estime le Brainois.

"Un match compliqué"

Parce que cette rencontre amicale ne fut pas simple du tout pour les Diables. "C'était un match un peu compliqué, contre une équipe qui pose des problèmes à beaucoup d'autres. Ils défendent bien en bloc, ils gardent bien le ballon... Ce n'était pas évident", confirme Thorgan Hazard.

Mais si ce fut aussi compliqué, c'est aussi parce que la prestation des Diables ne fut pas parfaite. Le joueur du Borussia le reconnaît volontiers. "On peut faire beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup de déchet technique et de mauvaises passes qu'on n'a pas l'habitude de vir. Mais on doit se remettre dedans, monter en puissance et y aller crescendo et c'est ce qu'on va faire", rassure-t-il.