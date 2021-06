🎥 Un match difficile pour Dennis Praet : "Ils ont été agressifs dans les duels"

Le joueur de Leicester City était aligné en tant que titulaire pour cette première rencontre amicale.

Les Diables Rouges n'ont pu faire mieux qu'un partage (1-1) face à la Grèce jeudi soir lors de leur premier match de préparation pour l'Euro 2020.

Titulaire, Dennis Praet estime que ce résultat est plutôt correct. "Ce n'était pas un match facile pour nous. Les Grecs n'étaient pas mauvais non plus. Ils ont mis une bonne pression et ont été agressifs dans les duels. Donc 1-1, c'est un résultat correct, je pense", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Le Diable Rouge était un peu en manque de rythme après avoir été sur la touche un long moment cette saison à cause d'une blessure : "Si vous jouez immédiatement après une semaine de repos et quelques jours d'entraînement intensif, vous le sentirez".