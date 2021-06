🎥 Revivez en vidéo la rencontre entre les Diables Rouges et la Grèce

La Belgique disputait sa première rencontre de préparation en vue de l'Euro 2020 jeudi soir.

Les Diables Rouges ont partagé l'enjeu jeudi soir à domicile face à la Grèce (1-1). Une première rencontre de préparation qui a de quoi laisser un goût amer aux Belges et de quoi faire sourire les Grecs.

Malgré une excellente combinaison entre Carrasco et Hazard sur le premier but, les Diables ont été mis sous pression pendant 90 minutes par leurs adversaires du jour et n'ont jamais réussi à rassurer.

Revivez en vidéo la rencontre de ce jeudi soir.