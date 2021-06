Yannick Carrasco: "Il faut oublier le score, retenir le positif et corriger le négatif"

Auteur d'une excellente prestation, le tout récent champion d'Espagne était déçu de ne pas avoir gagné, mais il sait aussi que c'est dans dix jours que les résultats compteront.

Malgré les débordements et l'assist de Yannick Carrasco, les Diables Rouges n'ont pas pu faire mieux qu'un partage contre la Grèce.

"Être au top quand l'Euro commencera"

Pas de quoi dramatiser pour autant pour le Colchonero. "C'est un match de préparation pour se mettre en jambes. Après dix jours sans matchs, c'est toujours un peu plus compliqué, d'autant que ça fait pas mal de temps qu'on n'avait plus joué ensemble", analyse-t-il.

"Il faut oublier le score, retenir les bonnes choses et corriger les moins bonnes. Car le plus important, c'était d'aller dans le rouge physiquement pour pouvoir être au top quand l'Euro commencera", conclut-il. Le match de dimanche contre la Croatie sera donc tout aussi important pour les Diables Rouges qui devront encore monter en puissance, à six jours de leur entrée en lice contre la Russie.