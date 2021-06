Yannick Carrasco, plus à l'aise plus haut: "Comme tous les joueurs offensifs..."

Le Colchonero confirme que c'est un cran plus haut qu'il se sent le mieux, mais c'est aussi la place d'Eden Hazard sur l'échiquier de Roberto Martinez et Yannick Carrasco en est conscient.

En l'absence du capitaine, c'est Yannick Carrasco qui jouait en tant qu'ailier gauche, jeudi soir, contre la Grèce. Une position comparable à celle qu'il occupe en club et qui lui a permis d'être à nouveau décisif: le Colchonero a distillé le dixième assist de sa carrière internationale. "C'est la position que je préfère", explique-t-il. "Comme chaque joueur offensif, je préfère jouer plus haut. Je pense que c'est aussi le cas pour Thorgan par exemple", explique-t-il. "Là, Eden n'était pas là, donc ça facilite les choses pour moi. Quand il sera de retour, ce sera au coach de faire son choix, mais Eden est un joueur important pour l'équipe", insiste Yannick Carrasco. Le duo Thorgan Hazard-Yannick Carrasco a en tout cas apporté satisfaction jeudi soir: avec des combinaisons, beaucoup de mouvement et un joli but. "On jouait déjà ensemble dans les équipes nationales de jeunes, on se connaît depuis bien avant les Diables Rouges et on s'entend très bien", confirme le tout récent champion d'Espagne. Une complicitié qui n'aura pas échappé à Roberto Martinez.