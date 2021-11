Genk méritait plus que ce petit point

Genk devait prendre des points pour encore croire à la qualification pour le prochain tour de l'Europa League. Malgré tout, les Limbourgeois peuvent avoir des regrets.

Avec seulement trois petits points au compteur au moment de débuter cette rencontre à domicile contre West Ham, Genk n'avait pas le choix: il fallait prendre les trois points contre l'autoritaire leader de ce groupe, qui réussit aussi une belle saison en Premier League en étant à la quatrième place.

Pour ce duel, John Van Den Brom n'a rien voulu changer au 11 de départ qui a pris la mesure de Zulte Waregem (2-6) ce week-end, cela veut dire que Bongonda et Mike Tresor sont sur le banc. En face, David Moyes (qui dispute son 1000ème match en tant qu'entraîneur) a fait 7 changements par rapport à l'équipe qui a battu Aston Villa en championnat. Rice, Crosswell, Antonio et Benhrama sont les rescapés de Villa Park. Il faut dire que ce dimanche prochain, les Hammers vont affronter Liverpool.

Ce duel, les Limbourgeois l'attaquent pied au plancher, avec des appels dans la profondeur mais surtout de la volonté dans les duels. Cela paie assez rapidement lorsque Ito lance Paintsil qui croise sa frappe: Areola est battu, Genk mène d'entrée de jeu au score (5', 1-0). Ce but précoce ouvre le match, et la première période est spectaculaire à souhait. Les vice-champions de Belgique vont avoir beaucoup d'occasions de mettre le deuxième voir même plus: Ito, Paintsil à trois reprises, Heynen, puis Onuachu: tous tombent sur un Areola qui se rattrape d'une main un peu faiblarde sur le but d'ouverture.

Mais en face, West Ham n'est pas dans les cordes sans répliquer. Vandevoordt doit sortir une tête de Noble, puis une reprise de Benrahma et deux tentatives d'Antonio. On s'amuse bien en ce début de soirée, le tout dans une bonne ambiance.

Après la pause, David Moyes laisse la même équipe avant de faire des changements à l'heure de jeu, puisque son équipe n'arrive pas à se montrer dangereuse. Et quelques secondes après trois changements, Coufal part dans le dos d'Arteaga et centre au sol pour Benrahma qui égalise (59', 1-1). Genk rentre alors enfin dans la seconde période, mais en face les rangs sont serrés, et Ito n'a plus les mêmes espaces pour s'exprimer.

Du coup, il y a de l'électricité dans l'air car les duels ne sont plus aussi friendly qu'en première période. Les pieds traînent, les joueurs rouspètent et ce sont surtout les locaux qui sont avertis, même le coach Van Den Brom s'y met. Cependant, plus la rencontre avance et plus on sent que physiquement les Anglais prennent le dessus.

Arrive alors ce qui devait arriver. Benrahma, dans le plus grand des calmes, se joue de Sadik et prend toute la défense de vitesse avant de planter son deuxième but de la soirée (82', 1-2). Entre la défense limbourgeoise qui n'est jamais bien placée, Van Den Brom qui ne fait aucun changement alors que son équipe souffre et un Vandevoordt pas inspiré, difficile de choisir les causes de ce deuxième but. Mais heureusement, il y a encore un peu de réussite qui peut sortir Genk de ce mauvais pas. Un centre de Preciado est dévié dans son propre but par Soucek (87', 2-2).

Au final, Genk prend un point mérité, mais au vu de la première période, les trois auraient été une juste récompense. Trop d'occasions ont été ratées par les locaux pour prétendre à la victoire contre West Ham. Cependant, la qualification reste possible, même avec ce 4 sur 12.