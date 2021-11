Van Den Brom a retrouvé le sourire: "Les joueurs ont montré tout ce que je voulais voir"

Le coach néerlandais de Genk a connu des moments difficiles, mais avec son équipe il a réussi à relever la tête et à montrer un superbe visage contre West Ham en Europa League.

John Van Den Brom était presqu'à la cave il y a quelques jours, mais depuis son équipe a aligné les buts en Coupe de Belgique (4-0) puis en championnat (2-6). Ce jeudi, les Limbourgeois ont pris un bon point contre West Ham (2-2). Le coach néerlandais a analysé cette rencontre en conférence de presse.

"C'est un résultat correct oui, mais seulement si vous me demandez cela à la fin. On a marqué dans les dernières minutes donc on termine sur un bon sentiment. Mais à la pause, si vous me demandiez si un point était assez, j'aurais dit non."

De fait, en première période, Genk a montré un superbe visage. "On a eu des occasions, on a marqué un but, on a mis la pression, nous étions dans les duels. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que les supporters veulent voir. On a joué en équipe, il ne nous a manqué que le but du break. La tête d'Onuachu, normalement c'est but, pareil avec le tir d'Ito. Mais c'est comme ça, c'est le football".

Du coup, Van Den Brom est confiant pour le futur: " J'avais dit aux joueurs de se faire plaisir, mais aussi de faire leur travail. On l'a fait ce soir et cela doit nous donner confiance pour la suite. Quand on peut jouer comme cela contre West Ham, une équipe qui joue le top 4 en Premier League, on peut et on doit le faire lors de chaque rencontre".

Et la prochaine rencontre de Genk, ce sera à domicile contre le Cercle de Bruges. Une belle occasion de prouver que l'équipe est à nouveau sur de bons rails.