Van Den Brom explique ses changements tardifs

Alors que son équipe souffrait, John Van Den Brom a attendu la 87ème pour faire ses premiers changements.

John Van Den Brom avait du monde sur le banc: Bongonda, Trésor, Lucas Oyen, Ugbo, Preciado... mais le premier changement est arrivé à la 87ème minute, après le deuxième but des Hammers.

Si c'est Preciado qui a apporté l'égalisation, puisque c'est lui qui a centré sur le but contre son camp de Soucek, certains n'ont même pas foulé la pelouse ce jeudi. C'est le cas de Bongonda et de Trésor, qui sont restés sur le banc ou à l'échauffement.

Le coach de Genk explique pourquoi il a attendu: "Dans ce genre de match, où il y a du rythme, des duels, de l'intensité, c'est très difficile de monter au jeu et d'être directement dans la rencontre. Et puis les gars qui étaient sur la pelouse étaient encore dangereux. C'est vrai que les lignes étaient un peu plus écartées, mais nous pouvions encore leur faire mal sur les contres".

Il ne s'est pas exprimé sur ses choix par contre, préférant jeter une petite blague aux journalistes présents en conférence de presse. Cependant, pour Bongonda et Trésor, deux pions importants, c'est un peu un camouflet. Il faudra voir comment ils vont réagir.