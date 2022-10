Une Union combattante remonte deux buts et arrache un point face à Braga !

Mal en point à la mi-temps et menés de deux buts, les Saint-Gillois ont enflammé le second acte et briguent un point de leur deuxième confrontation en Europa League face à Braga (3-3). Avec ce point, l'Union est assuré de disputer les barrages pour la Conference League.