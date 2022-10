Karel Geraerts n'est pas rassasié et veut finir le travail : "Terminer le plus haut possible dans le groupe"

Le coach de l'Union Saint-Gilloise veut tirer le meilleur de ses hommes lors de cette campagne d'Europa League, pour l'instant faite de succès.

Karel Geraerts a vu son équipe sauver un match nul (3-3 face à Braga) alors que cela était très mal parti ce jeudi soir. "Je suis très fier et très positif. Quand le score est de 1-3 à la mi-temps et que vous revenez quand même à 3-3, je dois féliciter les joueurs pour leur réaction. Le début du match n'était pas assez bon, ce qui est un peu énervant. L'important, c'est que nous avons montré une réaction après cette première mi-temps", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pour l'Union, ce 10 sur 12 en Europa League "est une excellente campagne", ne cache pas Geraerts. "Nous avons encore deux matchs à jouer. Nous allons jouer à fond pour finir le plus haut possible dans le groupe. Nous pouvons avoir cette ambition. Nous avons encore un déplacement difficile à Malmö et nous recevons le leader de la Bundesliga. Pas simple, mais nous avons le droit d'avoir de l'ambition et de la confiance."

Le coach unioniste a la chance de pouvoir compter sur des attaquants performants (Vanzeir et Boniface). "La saison dernière, c'était Undav et Vanzeir qui marquaient les buts. Je pense que c'est hyper important d'avoir un maximum de joueurs sur le terrain qui ont des qualités et qui sont complémentaires."

Malgré tout, Geraerts retient également la mauvaise prestation défensive en première mi-temps. "Lors des matchs précédents, nous avons également marqué beaucoup de buts. C'est génial pour le public, mais quand vous marquez trois buts à domicile, vous devez gagner. Il y a définitivement un travail défensif à faire. Notre plus gros problème, ce sont les erreurs individuelles. Moins on en fait, mieux on se porte."