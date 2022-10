Teddy Teuma ne voyait pas que le positif : "On peut largement éviter ces trois buts"

L'Union a flanché en première mi-temps avant de revenir en boulet de canon dans son match face à Braga (3-3) ce jeudi soir d'Europa League.

L'Union s'est faite peur ce soir face à Braga. Menée 1-3, la formation menée par Teddy Teuma a dû une nouvelle fois puiser dans ses ressources pour accrocher un - beau - résultat. "J'aurais préféré qu'on évite cela (le fait de devoir remonter un score). Je pense qu'aujourd'hui c'est un match mental. Ce n'était pas facile de revenir au score."

"On savait qu'on avait fait beaucoup de bêtes erreurs en première mi-temps", a déclaré un Teuma l'air un peu déçu. "Il fallait se remobiliser pour faire quelque chose. On savait que le prochain but allait être en notre faveur."

"Ca reste du beau spectacle. On repart avec un point et on en est contents. Mais, normalement, quand on marque trois buts, on doit repartir avec les trois points", a souligné le capitaine saint-gillois. "C'est le petit bémol de ce soir : on a fait des bêtes erreurs en défense. On peut largement éviter ces trois buts."

L'ambition : progresser, toujours

Teuma était néanmoins fier de la forme affichée par la formation bruxelloise dans cette Europa League. "On était là pour montrer qu'on méritait notre place (dans la compétition). On le montre match après match. Peu de monde croyait en nous. C'est assez extraordinaire, mais il ne faut pas se satisfaire de cela. Il faut continuer à progresser, pour rêver plus grand."