Senne Lynen : "Nous voulons passer les poules"

Le milieu de terrain de l'Union n'a pas caché ses ambitions après le match nul (3-3) face à Braga en Europa League.

Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise, Senne Lynen, est revenu sur le match nul arraché ce jeudi soir face à Braga (3-3) en Europa League. "C'était trop facile pour Braga en première mi-temps", a-t-il déclaré en zone mixte.

L'Union s'est effondrée en fin de première mi-temps et a encaissé deux buts en 5 minutes. "Dans le vestiaire à la mi-temps, ça a été vraiment le silence pendant 2-3 minutes. Après, on a relevé la tête, tout le monde a très bien réagi. On a vraiment fait une deuxième mi-temps extraordinaire."

Nous avons eu la bonne réaction

Karel Geraerts a décidé de changer de système avant de remonter sur la pelouse, explique Lynen. "On est passés à 4 derrière. On a fait rentrer Lapoussin (qui donne l'assist sur l'égalisation de Boniface, ndlr) qui nous a beaucoup aidé. On a essayé quelque chose et c'était la bonne réaction."

Même si l'Union est assurée de finir au moins à la 3e place de son groupe, Lynen ne cache évidemment pas ses ambitions pour la suite. "(La troisième place) Ce n'est pas assez. On veut vraiment passer les poules. Mais c'est déjà quelque chose."