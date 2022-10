"Nous avons laissé faire", "Un nul ne nous suffisait pas", "Nous étions prévenus" : les joueurs de Braga frustrés après le nul face à l'Union

Braga menait 1-3 à la mi-temps. Mais l'Union est revenue en trombe dans le match et aurait même pu l'emporter, au final. Les réactions des joueurs de Braga étaient tentées d'une vive déception, après la rencontre.

"Nous avons quand même bien réagi (au 3-3), mais malheureusement nous n'avons pas pu obtenir la victoire", a déclaré, selon le média portugais O Minho, l'auteur du triplé en première mi-temps pour Braga face à l'Union, Vitinha. "Nous avons travaillé dur pour gagner. À partir du moment où nous n'avons pas pu le faire, c'est triste, c'est difficile, mais nous allons réagir et bientôt, bientôt, nous allons retrouver le chemin de la victoire."

"Nous savions que ce serait un match compliqué. Nous avons eu un avantage de deux buts en première mi-temps, mais ensuite nous avons eu beaucoup d'inattention de la part de toute l'équipe", a reconnu le défenseur central Vitor Tormena. "Dans ce genre de match, c'est comme ça. Il suffit de se détendre une minute et tout se complique. On s'est laissé aller à un match nul..."

"Nous n'avons pas fait attention. Nous savions qu'en seconde période, ils allaient revenir en force et chercher l'égalisation et, malheureusement, nous avons laissé faire, sans pouvoir rien faire."

Les mêmes regrets étaient affichés du côté de Nuno Sequeira, passeur décisif sur un splendide coup-franc pour le second but portugais. "C'est assez frustrant car nous pensions qu'en première mi-temps nous avons fait le boulot. On ne peut pas entamer la deuxième mi-temps comme ça. Nous avons donné confiance à l'adversaire et cela se paie cher."

"Vu la façon dont le match s'est déroulé, il est impossible pour nous de nous contenter d'un match nul. Nous avions le match bien en main, mais la deuxième mi-temps a tout gâché", a-t-il reconnu.