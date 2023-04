Au bout de l'effort, l'Union accroche un très bon match nul à Leverkusen

L'Union aura souffert comme rarement sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce jeudi en quarts de finale de l'Europa League. Les Unionistes s'en sortent finalement avec un très bon match nul (1-1).

Cela sentait les grandes soirées européennes ce jeudi. Dans les rues de Cologne puis de Leverkusen, l'on voyait de plus en plus de fans de l'Union débarquer pour chanter et encourager leur équipe de coeur.

Concernant le 11, Karel Geraerts décidait d'aligner pour la première fois depuis quelques matchs un duo Boniface - Vertessen devant. Ce qui faisait glisser Adingra sur le banc, à charge de Lapoussin d'arpenter tout le flanc.

Après de superbes encouragements et spectacles de fumigènes qui faisait encore monter d'un cran l'ambiance de la BayArena, les joutes commencaient. L'Union était gênée par le pressing assez haut de la part du Bayer. Les Allemands était dangereux en contre, et le prodige Florian Wirtz n'était pas loin d'ouvrir le score après un solo dans la défense (7e).

Sans être surpassées, les Unionistes étaient en difficulté dans ce début de rencontre. Les Teuma et cie. ne parvenaient pas à dominer dans le milieu, laissant les avants en manque de ballons. Le Bayer avait la possession, sans mettre Moris à grande contribution.

Après 25 premières minutes relativement calmes, la rencontre gagnait en intensité. Une mauvaise nouvelle, d'abord, tombait pour l'Union : Siebe Van Der Heyden écopait d'une carte jaune après une semelle sur Adli. Il sera suspendu pour le retour...

20 minutes de feu, mais pas de but

Vertessen parvenait à dribbler deux joueurs et frappait sur Hradecky (27e). Boniface faisait ensuite parler sa puissance et contraignait Hradecky à détourner en coup de coin. Sur le corner, Kandouss touchait le ballon, qui alla heurter la barre transversale.

Les Pilluliers ripostaient. Diaby tentait de lui et faisait passer un frisson dans le stade (31e). L'Union se montrait à nouveau dangereuse sur phase arrêtée, avec Burgess qui recoupait, Nieuwkoop était trop court (35e).

Le Bayer passait ensuite tout près de frapper en premier. Burgess avait une interception salvatrice devant Wirtz (39e). Sur un centre ultra plongeant de Frimpong, Hincapie loupait inexplicablement sa tête alors que Burgess était mal sorti (40e). Adli se promenait ensuite et décalait Diaby, dont la frappe rasait le poteau droit (45e). L'Union s'en sortait très bien !

Xabi Alonso, sans doute un peu frustré de ne pas mener au terme de la première mi-temps, faisait monter le créatif Kerem Demirbay. Le Bayer démarrait à nouveau tambour battant, mais c'est bien le Mister Europe de l'Union Saint-Gilloise qui débloquait la situation.

Boniface climatise le Bayer

Sur un bon mouvement mené par Lazare, Teuma décalait bien Boniface. Le Nigérian rentrait dans le rectangle, et ajustait Hradecky d'une frappe chirurgicale qui allait se loger dans le petit filet opposé. Stupeur à la BayArena : l'Union mène au score (0-1, 51e).

Il fallait alors tenir, coûte que coûte. Heureusement, Leverkusen ne se montrait pas très adroit devant les cages...

Entre la 65e et la 75e, Leverkusen se retrouvait à chaque fois devant Moris. Tant Adli, Bakker qu'Azmoun - monté en cours de jeu - se manquaient complètement dans leur face à face. Certes, ils étaient tous les trois hors-jeu, mais tout de même.

Cela devait finalement arriver...

Cela commençait à faire beaucoup. Sur un centre millimétré de Bakker, Frimpong décroisait un rien trop sa reprise de la tête. On se disait que l'Union avait échappé à la correctionnelle, mais le but allemand arrivait enfin. Sur un ballon remisé par Azmoun, Florian Wirtz enroulait parfaitement et ne laissait aucune chance à Moris (1-1, 83e).

L'Union, poussée dans ses derniers retranchements, épuisée, était au bord de la rupture. Leverkusen continuait à pousser et tentait de marquer le but du chaos.

Le deuxième but ne viendra finalement pas. Sardar Azmoun placera à côté, et après un nouveau centre très dangereux de Bakker, l'Union accrochera un match nul qui la place presque idéalement en vue du match retour. Au vu de la rencontre de ce soir, cela risque d'être tout sauf une promenade de santé...