Victor Boniface, star montante de l'Union : "Les rumeurs ? Je ne suis pas au courant"

A nouveau buteur ce jeudi en Europa League face au Bayer Leverkusen (1-1), Victor Boniface est indéniablement la grande attraction de l'Union cette saison. Alors que certains le voient déjà partir vers un grand championnat, le Nigérian ne s'enflamme pas...

On ne parlait que de Victor Boniface ce jeudi soir. Réalisant une nouvelle prestation de haut vol, le numéro 7 de l'Union a trompé Hradecky d'une frappe imparable, inscrivant déjà son 6e but en 9 matchs d'Europa League cette saison.

Validé par Xabi Alonso

Si on connaissait déjà ses grandes qualités dans notre championnat, c'est au tour de la presse allemande de s'être extasiée sur sa prestation ce jeudi soir. Xabi Alonso a dû répondre à plusieurs questions à son sujet. "Il a bien joué. Ce n'est pas une surprise, car on le connaissait et il avait déjà marqué beaucoup de buts (dans le passé). Il a bien utilisé le ballon, a joué vite, avec rapidité. Il a été très important", s'est exprimé le coach du Bayer.

Alors qu'il était sur le point de clôturer sa conférence de presse, Alonso a même été re-questionné par un journaliste allemand, visiblement grand fan de Boniface. "Si je le vois jouer en Bundesliga ? J'ai déjà parlé de lui. Vous arrivez trop tard !", a plaisanté Alonso. "C'est un très bon joueur. Il a très bien joué. C'était un bon test pour mes défenseurs."

Avec les éloges du capitaine

Le nom de Boniface est tellement sur toutes les lèvres que même ses coéquipiers sont questionnés sur son avenir, pressenti loin de l'Union. "S'il devient trop grand pour l'Union ? Non, mais il devient assez grand", a répondu son capitaine, Teddy Teuma.

"C'est un joueur très important pour nous. C'est ce que je lui ai dit avant le match. A mon goût, il doit encore apprendre dans certains domaines. Mais il est jeune. Il faut qu'il continue dans ce sens, il sera recompensé par la suite. S'il restera à l'Union la saison prochaine ? C'est le problème de la direction, pas le mien. S'il continue comme ça, il aura le choix en fin de saison et ce sera totalement mérité."

S'il continue comme ça, il aura le choix en fin de saison

La réponse de l'intéressé, en toute humilité

Les journalistes se sont empressés de questionner Boniface en zone mixte après sa prestation très remarquée. Si la majorité des observateurs le voit partir en fin de saison, il ne semble pas du tout penser à cela de son côté.

A la question d'un journaliste évoquant l'intérêt de plusieurs clubs, dont allemands, Boniface a semblé surpris. "Vous savez cela ? Moi, je ne suis pas au courant. C'est ma première saison ici. Si c'est impossible que je reste cet été ? Pourquoi cela serait impossible ? Je ne pense pas à cela pour l'instant. Je pense juste à jouer", a répondu un Boniface souriant et décontracté.