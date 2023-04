"Leverkusen ? La meilleure équipe contre laquelle on a joué"

Grosse prestation ce jeudi de l'Union Saint-Gilloise et son capitaine Teddy Teuma. Les Bruxellois ont réussi à ramener un très bon point du Bayer Leverkusen (1-1).

C'est un Teddy Teuma éreinté mais satisfait qui s'est présenté en zone mixte ce jeudi soir après le nul face à Leverkusen. "On a fait un grand match. On a montré beaucoup de combativité et d'envie. Je l'avais relevé avant le match : il allait falloir élever son niveau de jeu si on voulait rivaliser face à cette grande équipe. Je pense qu'on a su le faire. On s'est transcendés aujourd'hui. On n'a rien accompli encore, mais c'est une bonne première partie."

Nous avons su nous transcender

Teuma le sait mieux que quiconque : l'Union est passée toute proche de la victoire. "Si on nous avait dit qu'on allait repartir avec le match nul, on aurait signé de suite. Ca reste une bonne performance, même si au vu du scénario, on se dit : 'Oui, pourquoi pas...'. Comme contre Berlin, ce n'est pas plus mal d'avoir fait match nul, comme ça on va vraiment jouer le match retour pour le gagner - et pas pour conserver un but d'avance et reculer", a relativisé Teuma.

"Si c'est frustrant d'encaisser aussi tard ? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier contre qui on a joué, d'où l'on vient..C'est une très bonne performance. Je suis content de ce match nul. Il faut rester positif, la tête sur les épaules. On a un match retour très compliqué qui nous attend.

"On aura un léger avantage (pour le match retour), mais Leverkusen reste le favori. On sera à domicile, à nous de faire comme contre l'Union Berlin, même si cet adversaire est plus difficile à jouer, avec une autre philosophie de jeu. Si Leverkusen est l'équipe la plus forte contre laquelle on a joué ? Oui. Si je ne compte pas les matchs en équipe nationale, c'est l'adversaire le plus fort contre lequel j'ai joué."