"Oui, l'Union a un léger avantage"

Xabi Alonso a souligné la forte opposition offerte par l'Union Saint-Gilloise ce jeudi soir en quart de finale de l'Europa League. Le coach du Bayer sait que son équipe devra réaliser une solide prestation au Lotto Park.

Mené mais dangereux, le Bayer est parvenu à égaliser en fin de rencontre grâce à Florian Wirtz. En conférence de presse d'après-match, Xabi Alonso a été invité à donner son avis sur ce partage.

"Si je suis heureux ou déçu ? (Disons que) je me sens prêt pour la semaine prochaine. Cette rencontre nous a appris des choses. Je suis ambitieux pour le match retour. Je reste optimiste. Les Belges ont bien joué. Ils ont fait peu de fautes. Il faut que nous soyons plus patients, plus compacts", a déclaré Alonso.

L'Union a bien joué. Cette rencontre nous prépare pour le retour

"La vérité, c'est que nous avons bien joué. Un second goal encaissé aurait été dur pour nous. Nous avons continué à travailler, et le but que marque Florian (Wirtz) est important. Le ticket pour les demies ne sera pas gratuit. Il faut le mériter", a continué l'ancien international espagnol.

"Si l'Union a désormais un petit avantage ? Hier (jeudi), c'était du 50/50. Maintenant, peut-être que l'Union a un petit avantage, oui. Mais il reste encore beaucoup à jouer : 90 minutes, peut-être 120, avec des penaltys. Bien sûr, ce sera comme une finale."