Karel Geraerts fier : "Je ne peux pas demander plus à mes joueurs"

Menant au score sur le terrain du Bayer Leverkusen, l'Union Saint-Gilloise a certes encaissé mais n'a jamais rien lâché (1-1).

"Si on parle du score, je pense qu'il est correct", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse, non sans une pointe de déception. "Si tu marques le premier but et que tu tiens jusqu'à la 81e minute, tu espères évidemment plus. Mais je pense que Leverkusen a un peu plus crée le danger que nous. On peut être très fiers de ce résultat. On a joué contre une très bonne équipe. Ce n'est pas un hasard qu'ils aient gagné leurs 7 derniers matchs."

Le coach saint-gillois a soulevé l'excellent travail et application de ses joueurs. "Tous mes joueurs ont montré beaucoup d'agressivité. Avec le ballon, il fallait oser. Sinon, on allait mourir", a-t-il continué.

Que manquait-il alors aux joueurs de l'Union pour accrocher les trois points ce soir ? "Ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Je ne peux pas demander plus à mes joueurs. Ils ont joué avec leurs qualités, c'est le plus important. Je voulais voir un collectif ce soir. Je pense que tout le monde peut le constater : si le collectif de l'Union est bien, toutes les individualités ressortent. Mes joueurs vont au bout à chaque match. Ils donnent tellement d'énergie, dans une situation totalement nouvelle pour nous."

L'Union devra néanmoins, avant le match retour contre le Bayer, se concentrer sur une rencontre importante face à Seraing. Geraerts ne veut "pas calculer". "Le championnat belge est très important pour moi. Je sais que ça peut être compliqué de ne pas penser à ce match (celui contre le Bayer), mais je pense que l'une des qualités les plus grandes chez un footballeur, c'est de ne pas choisir ses matchs et de savoir se motiver à chaque fois."