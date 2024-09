Anderlecht-Ferencvaros, c'est le retour en Coupe d'Europe pour les supporters des Mauve & Blanc après une saison de sevrage. Pourtant, pas de soldout annoncé à l'approche de la rencontre.

Ce vendredi soir, le Lotto Park retrouve l'Europe. Sans compter le barrage face au Dinamo Minsk, ce sera le premier match en phase finale de Coupe d'Europe depuis la belle victoire face à l'AZ le 13 avril 2023 (2-0), une victoire qui ne sera pas récompensée d'une qualification puisque les Mauves iront perdre à Alkmaar et manqueront de peu le dernier carré de la Conference League.

Revoilà maintenant le RSCA en Europa League, et cette fois, il faut remonter beaucoup plus loin pour un match à ce niveau : c'était le 29 novembre 2018 face au Spartak Trnava. La composition d'équipe est presque surréaliste, tant elle montre à quel point le Sporting vient de loin.

Sanneh, Makarenko, Musona...

On retrouvait en effet une ligne offensive composée de Dauda, Saief, Morioka et Musona, quatre joueurs dont on peut dire sans exagérer qu'ils n'auraient pas leur place dans l'Anderlecht actuel. Makarenko et Kayembe formaient l'entrejeu ; Appiah, Sanneh, Bornauw et Lawrence la ligne arrière devant Didillon.

of we van ver komen? ja! Dit was de opstelling tegen (sorry) Trnava pic.twitter.com/m1qZ9WGStT — rsca34sportingboy (@rsca34sporting1) June 18, 2021

Un seul de ces 11 joueurs se battrait-il pour une place de titulaire en 2024 ? Peut-être Sebastiaan Bornauw, même si on pense plutôt au Bornauw actuel qu'à celui, très critiqué, qui évoluait à l'époque en Belgique. Même chose pour Edo Kayembe, qui fait une carrière très correcte en Angleterre mais n'était pas encore à ce niveau en 2018.

Bref : les supporters, qui devraient être environ 17.000 ce soir au Lotto Park, pourront se rappeler cette époque s'ils n'apprécient pas le spectacle proposé face à Ferencvaros. Histoire de relativiser. Côté visiteur, on nous annonce quelques centaines de supporters hongrois, environ 400.