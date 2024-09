David Hubert fait très bonne impression : "Je voulais envoyer un signal fort à la maison"

Des explications claires, un plan de jeu qui paraît plus lisible : David Hubert donne l'impression d'avoir déjà gagné pas mal de points en tant qu'entraîneur-intérimaire. De bon augure pour la suite.

David Hubert était partiellement satisfait après la victoire face à Ferencvaros. Sa patte semble déjà visible en quelques jours de travail, et il sous-entend clairement lui-même qu'il y a du progrès. "Quand je regarde les cinq ou six derniers jours, j'ai vu ce que je voulais voir", déclarait-il.

"Nous avons fait des progrès, aussi petits soient-ils. Le plus important est que nous avons entamé le match avec les bonnes intentions, avec des intentions agressives. Nous étions assez bons par moments, même s'il y a encore des choses à améliorer. Il reste encore beaucoup d'étapes à franchir", tempère ensuite Hubert.

Hubert satisfait des progrès d'Anderlecht

Le coach ad interim du RSCA a délibérément opté pour une composition avec deux vrais ailiers. "Je voulais envoyer un signal fort - surtout à domicile - que nous allons à l'offensive. Nous voulions des ailiers capables de courir profondément et impliqués autant que possible dans le jeu. Je le vois maintenant, mais cela doit encore s'améliorer. C'est surtout le dernier geste qui doit être meilleur".

Combien de temps je reste? Je peux assurer que je serai encore là demain (rires)

Hubert sait ce que les supporters veulent et agit en conséquence. "Depuis jeudi, j'essaie de changer les choses, basées sur ce que l'équipe avait déjà. Nous essayons de faire des progrès, à la fois individuellement et collectivement, pour nous améliorer. Je trouve que nous sommes plus menaçants qu'auparavant, et même si je n'ai pas vu les statistiques, je dirais que nos "xG" étaient sûrement meilleurs aujourd'hui que contre Charleroi."

Enfin, on a demandé à Hubert combien de temps il pense qu'il restera aux commandes. "Ce n'est pas à moi de décider. Pour l'instant, je serai toujours là demain (rires). Je n'ai as eu le temps de réfléchir à cela. J'ai reçu cette tâche et j'essaie de la mener aussi bien que possible".