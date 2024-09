Déjà du mieux par rapport à Riemer ? Kasper Dolberg pointe une amélioration claire

Anderlecht a gagné son premier match en septembre, et c'est un sacré soulagement, car ce premier duel européen était important. Dans le jeu et en situation offensive, il y avait du mieux.

Kasper Dolberg n'est jamais le plus démonstratif au micro, mais on pouvait le sentir aussi soulagé qu'il pouvait l'être après cette victoire contre Ferencvaros. "Ca fait du bien, aussi parce que nous avons bien joué ce soir. Nous étions la meilleure équipe", se réjouit l'attaquant danois. "Pendant les premières 25 minutes, nous étions vraiment au-dessus dans ce match".

Anderlecht n'avait plus gagné depuis... son dernier match européen (2-0 contre le Dinamo Minsk), fin août. Une première victoire en septembre, donc. "Cela faisait longtemps que nous n'avions plus gagné un match", reconnaît Dolberg. "Un nouveau départ ? Appelez ça comme vous voulez (sourire). Nous devions commencer à gagner et nous avons gagné, c'est le plus important".

© photonews

Face à Ferencvaros, on a senti un Anderlecht un peu plus fluide offensivement, malgré un terrain en très mauvais état par endroits. Kasper Dolberg semblait moins seul sur son île. "J'ai un bon sentiment concernant ce que nous construisons. On se trouve un peu plus, nous sommes un peu plus proches les uns des autres", estime-t-il. "Ca facilite aussi les combinaisons au milieu de terrain".

Et même si ce n'est que sur penalty, Dolberg a enfin retrouvé le chemin des filets, pour la première fois depuis le 10 août. "Depuis longtemps, vous pouvez le dire", sourit le buteur. "C'est difficile d'expliquer pourquoi. On ne se créait pas assez d'occasions, on manquait d'efficacité... C'est plus facile pour moi quand nous sommes plus proches, et c'était le cas aujourd'hui", insiste-t-il ensuite.

Reste à réussir ces combinaisons, parfois en un temps, sur un terrain aussi mal en point. "C'est encore pire quand vous êtes dessus. Il est pire qu'il en a l'air", souffle Kasper Dolberg. "Bien sûr, c'est difficile de jouer sur un terrain pareil". Un euphémisme pour un artiste comme l'attaquant danois.