🎥 Un départ vers Anderlecht ? Philippe Clement répond clairement !

Le RSC Anderlecht a vécu un début de saison assez compliqué, marqué par un contraste clair entre les résultats et le jeu proposé par l'équipe.

Finalement, la décision a été de se séparer du coach Brian Riemer. Le Danois a été remercié, laissant ainsi le poste de T1 vacant. David Hubert a été nommé comme coach intérimaire.

Les Mauves cherchent un remplaçant sur le long terme. Le nom de Philippe Clement, entraîneur des Glasgow Rangers, a notamment été évoqué.

Un journaliste écossais a alors demandé à Clement ce qu'il pensait des rumeurs qui l'envoyaient au RSCA. Sa réponse a été on ne peut plus claire.

"Je veux être très clair. Le mois dernier, j'ai signé un contrat à long terme avec les Rangers. Quelle que soit l'équipe qui viendra, je n'irai nulle part. Je ne partirai pas, c'est très clair", a répondu l'ancien coach du Club de Bruges, Genk et Monaco.

“Whatever team comes, I’m not going to go away.”



Philippe Clement on reports linking him with a move to Anderlecht.



Watch more of his press conference ūüĎČ https://t.co/RKPHxc6XSY pic.twitter.com/cCOp3BjgZD