Anderlecht se fait peur avec une expulsion idiote, mais réussit sa rentrée européenne !

Anderlecht l'a emporté moins facilement qu'il l'aurait dû au vu de la physionomie du match (2-1) contre Ferencvaros. L'expulsion de Nilson Angulo en fin de match a compliqué la tâche au RSCA.

Après avoir adopté une tactique prudente pour sa grande première contre Charleroi, David Hubert lâchait un peu les chevaux pour ses débuts européens. Exit Mats Rits, Francis Amuzu prenait place sur le flanc gauche et l'entrejeu se composait de Dendoncker, Stroeykens et Verschaeren.

Si la première alerte est signée Adama Traoré qui roule Sardella dans la farine et frappe sur Zanka (3e), Anderlecht va vite s'ébrouer. Samuel Edozie (aligné flanc droit) rentre dans le jeu et allume la première mèche sur Dibusz (8e), avant qu'Amuzu dépose complètement son vis-à-vis mais voie son centre repoussé (10e).

Le RSCA est aussi en contrôle qu'il est possible de l'être sur un terrain aussi honteux, qui pose quelques problèmes à Dendoncker et Dolberg. Pas à un Yari Verschaeren assez inspiré et qui joue enfin son rôle de relais entre le milieu et la ligne offensive. N'diaye, par contre, se fait avoir à plusieurs reprises par un dangereux Kady qui, heureusement pour Anderlecht, fait les mauvais choix dans le dernier geste.

La petite catastrophe pour Amuzu

Ferencvaros joue clairement le contre et profite de petites erreurs techniques pour se créer quelques situations : sur un corner, il faut un petit miracle - une déviation... hongroise - pour empêcher Anderlecht d'être mené (35e). Edozie et Amuzu permutent, et c'est du flanc droit que "Ciske" offre sa dernière belle accélération, qui amène encore le danger (37e).

Sa dernière car dans la foulée, il sort blessé : une petite catastrophe pour Hubert, qui vit le même cauchemar que Riemer. Cet incident sonne un RSCA qui va laisser Ferencvaros se créer plusieurs occasions avant la pause, mais Coosemans est attentif notamment sur une frappe du Belge Philippe Rommens (43e).

Verschaeren enfin affûté

En seconde période, on sent Anderlecht reprendre l'ascendant notamment technique sur un adversaire peu inspiré. Samuel Edozie multiplie les raids et force les fautes de son opposant direct. Seul une récupération haute permet à Barnabas Varga de se retrouver face à Coosemans, mais sa frappe est trop molle (57e).

© photonews

Celle de Yari Verschaeren quelques minutes plus tard n'est pas bien plus forte, mais elle est parfaitement placée : trouvé depuis la gauche par Stroeykens à l'entrée du rectangle, il fait exulter le Lotto Park et confirme son excellent match (61e, 1-0). Au tour d'Edozie, juste après, d'être récompensé en forçant un penalty que Kasper Dolberg transforme calmement (65e, 2-0).

De quoi souffler et gérer tranquillement sa fin de match pour David Hubert. Le dernier quart d'heure n'aurait dû avoir aucun intérêt, face à un Ferencvaros qui ne fait plus que distribuer les coups. Pourtant, c'est... Anderlecht qui termine à 10, Nilson Angulo prenant une seconde jaune plutôt sévère mais aussi plutôt stupide (81e). Résultat : les Hongrois y croient et réduisent chanceusement l'écart, un centre de Traoré étant dévié par Simic dans ses propres filets (86e, 2-1).

De quoi se faire une frayeur inutile, car Ferencvaros poussera jusqu'au bout, fort heureusement pour les Mauves, sans parvenir à aller chercher l'égalisation. Quoi qu'il advienne de Hubert dans les semaines à venir, personne ne pourra lui enlever ses débuts européens réussis, et ces trois points probablement très précieux pour la suite de la campagne.