Francis Amuzu, de blessure en rechute : combien de jours d'absence cette fois ?

Francis Amuzu est sorti blessé contre Ferencvaros ce mercredi, et l'optimisme n'est jamais de mise le concernant. David Hubert restait prudent mais était visiblement déçu.

Dès que Francis Amuzu s'est tenu la jambe et s'est assis après sa course en première période, on a compris que c'était sérieux. Les muscles de l'ailier anderlechtois le tourmentent depuis longtemps, et ce n'est pas pour rien que Brian Riemer rechignait à en refaire un titulaire trop vite.

Amuzu était dans le onze face à Ferencvaros, a multiplié les accélérations très explosives sur des courtes distance. Le pire type de courses pour un joueur aussi fragile. Cette saison, ce sera déjà sa troisième absence pour blessure. "Ciske" a manqué 4 matchs jusqu'à présent, et sauf surprise, il ne reviendra pas avant la trêve cette fois.

"Il faut voir si c'est une contracture ou une déchirure. Mais ce n'est jamais agréable de voir un joueur sortir comme ça", regrettait David Hubert, qui ne s'avançait pas concernant le verdict, mais ne semblait pas nécessairement optimiste.

Une blessure d'autant plus gênante que Nilson Angulo, monté à la place d'Amuzu, a fait tout sauf plaider sa cause. Fantômatique sur le plan offensif, il a été exclu en fin de match, mettant en danger le RSCA qui gérait jusque là parfaitement sa rencontre. Dans un club disposant d'autres options, un joueur comme Angulo aurait épuisé tout son crédit depuis longtemps.

Mais Hubert n'a pas beaucoup d'autres options. À moins de remettre Verschaeren ou Stroeykens sur l'aile... et donc de déséquilibrer son entrejeu. Semaine après semaine, l'équilibre du noyau anderlechtois semble de plus en plus précaire.