Une expulsion sévère mais stupide : Nilson Angulo perd de plus en plus de crédit

Anderlecht a trouvé un nouveau titulaire en puissance sur son flanc, en la personne de Samuel Edozie. Mais de l'autre côté, Nilson Angulo pose de plus en plus question.

Nilson Angulo a été expulsé ce mercredi, et le moins qu'on puisse dire est que cette sanction était assez légère. Son adversaire direct a joué un petit jeu dans lequel est tombé l'arbitre de la rencontre... mais aussi Angulo lui-même, peu perspicace.

Il a reçu son deuxième jaune (comme vous pouvez le voir ci-dessous) après avoir placé légèrement son bras sur la poitrine de son adversaire. Celui-ci est tombé comme mort après avoir réalisé qu'Angulo avait déjà reçu un carton jaune peu de temps auparavant. Et l'arbitre y a cru.

Angulo va devoir passer un sacré palier

Nilson Angulo ne plaide pas sa cause avec cette exclusion. Pas plus qu'avec son niveau de jeu après avoir remplacé Francis Amuzu, blessé. Car l'Equatorien, qui semblait avoir gagné des points en marquant le but de la victoire contre Bruges, peine à performer sur le long voire même le moyen terme.

Le problème est que par défaut, Angulo est indispensable. Un joueur qui rate systématiquemet ses dribbles et n'amène aucun danger devrait en théorie reculer dans la hiérarchie, mais à moins que David Hubert ou le futur T1 d'Anderlecht aille lui chercher un concurrent en Futures (et ce n'est pas à exclure), Nilson Angulo est le premier remplaçant sur le flanc gauche.

Nul doute que l'hiver prochain, en plus d'Edozie qui semble être une assez bonne pioche, Jesper Fredberg devra prospecter pour un nouvel ailier. Car Angulo grille cartouche après cartouche, et le barillet se vide...

Les cartons jaunes ne seront plus distribués plus légèrement... ?? pic.twitter.com/gl88pt6I3m — Play Sports (@playsports) 25 septembre 2024