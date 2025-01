Un Mauve bien conscient de ce qui s'est passé : "C'est inacceptable"

Malgré la campagne européenne positive jusqu'à présent, Ludwig Augustinsson, au contraire de plusieurs de ses coéquipiers, ne souhaitait rien relativiser.

Le défenseur suédois était très déçu après le faux pas sur le terrain du Viktoria Plzen. "Nous n'avons pas joué à notre véritable niveau. C'était très décevant. Le terrain n'était pas en bon état, certes, mais Plzen en a bien profité avec de longs ballons dans le dos et nous avons eu du mal au duel", reconnaissait Ludwig Augustinsson.

"Nous ne nous sommes pas facilité la tâche", a également souligné le Scandinave. "Ils ont marqué un but tôt, nous avons ensuite concédé un penalty et un deuxième but juste avant la pause".

"C'était difficile pour nous de revenir. C'était dans l'ensemble une mauvaise performance. Oui, on peut dire que c'était un jour sans. Nous n'avons pas atteint le niveau que nous atteignons généralement lors des autres matchs."

Théo Leoni, entre autres, avait tenu à rappeler que tout n'était pour autant pas à jeter après une campagne européenne de haut niveau jusqu'ici. Augustinsson nuançait : "Dans l'ensemble, cette campagne européenne a déjà été très positive, oui. Un bon résultat et nous avons toutes nos chances d'être dans le top 8".

"Mais une telle performance n'est pas acceptable. Surtout, elle signifie que nous aurions pu être plus relâchés jeudi prochain, souffler, faire tourner. Cette fois, il faudra être à notre meilleur niveau", conclut le défenseur.