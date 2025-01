Le plus mauvais match de la saison d'Anderlecht, même s'ils ne le reconnaissent qu'à demi-mot

Anderlecht a vécu une soirée à oublier ce jeudi à Plzen. Le plus mauvais match de la saison des Mauves, probablement.

Colin Coosemans reconnaissait assez facilement que les Mauve & Blanc avaient évolué à un niveau largement insuffisant ce jeudi à la Doosan Arena. "Nous n'avons pas répondu présent aujourd'hui. Pas là dans les duels, dans l'intensité... Quand tu n'es pas présent sur le plan footballistique, il faut gagner les duels et on ne l'a pas fait", regrettait le gardien de but.

"Notre plus mauvais match de la saison ? Oui, c'est possible. Nous savons que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons montré ce soir. On l'a déjà prouvé. Mais bon, nous avons peut-être pris des points dans cette compétition où nous ne pensions pas en prendre", souligne Coosemans ensuite. "Ici, nous perdons alors que nous pensions prendre des points. C'est une bonne leçon pour le futur".

Leoni garde la tête froide

Théo Leoni préférait garder le sourire, même un peu jaune, après un tel match. "Ca ira vite, non, il n'y a pas grand chose à dire ? C'était nul, voilà, au revoir (rires). Non, comme je l'ai dit, même si ce n'était pas bon, il ne faut pas tout jeter pour autant", relativise le milieu de terrain avec calme. "Tout le monde aurait signé si on avait dit qu'Anderlecht aurait une possibilité d'être dans le top 8 à ce stade".

"Il faut être honnête, le Viktoria Plzen a été au-dessus de nous sur tous les plans. Et le foot est aussi très mental : après 2 minutes, 1-0, après 10 minutes, penalty... Il y a des soirs comme ça où ça ne tourne pas, il y en a d'autres où ça tourne pour nous", estime Leoni. "Au Slavia, on a deux occasions, on mène 0-2. A la Real Sociedad, il faut être honnête, ils auraient pu prendre quelque chose aussi".

L'objectif désormais sera de finir le boulot à domicile contre Hoffenheim. "Ce sera difficile, c'est l'Allemagne, ça joue aussi... Mais je vais être honnête, tout aura été difficile dans cette compétition. Riga, on se fait rejoindre en fin de match ; Prague, la Sociedad, c'était difficile. Maintenant, à nous de tout faire pour passer, je m'en fiche de savoir comment (sourire). Une victoire, un match nul, tant qu'on passe, ce sera le seul objectif", conclut Théo Leoni.