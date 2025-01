Le "nouvel Igor Thiago" a ridiculisé Anderlecht : avis aux clubs belges intéressés !

Mais qui es-tu, Prince Adu ? L'attaquant du Viktoria Plzen a réalisé un match absolument XXL ce jeudi contre le RSC Anderlecht.

Son CV pouvait laisser sceptique. Prince Kwabena Adu (21 ans) a découvert l'Europe en 2023 par la porte de derrière, signant à l'Isloch Minsk Raion, obscur club de D1 biélorusse. Seize matchs et 8 buts plus tard, Adu signe au Kryvbas Kryvyi Rih, club de l'Est de l'Ukraine : il débarque donc dans un Ukraine en guerre, même pas un an après son arrivée en Europe.

Il n'y fera une fois de plus pas de vieux os : cette fois, Adu peine à s'imposer et file après 18 matchs (4 buts), direction le Viktoria Plzen. Et si ce qu'on a vu ce jeudi est habituel, le Ghanéen doit régaler les amateurs de Chance Liga, la D1 tchèque.

Allô, la Jupiler League ?

Rapide, technique, mais surtout terriblement intelligent et imprévisible dans les 16 derniers mètres : Prince Adu a fait vivre un cauchemar à la défense anderlechtoise. Leander Dendoncker n'est pas venu à l'interview mais on imagine qu'il aurait eu des choses à en dire.

"Leur attaquant nous a posé beaucoup de problèmes, il faut le dire", reconnaissait d'ailleurs spontanément Théo Leoni après le match. "C'est un très bon joueur, c'est vraiment pénible de jouer contre ce type d'attaquant", pointait quant à lui Colin Coosemans. Le coach du Viktoria Plzen, lui, se laissait même aller à une petite pique, assurant que Prince Adu "pourrait jouer dans un club plus huppé qu'Anderlecht".

(suite après la photo)

Le dernier joueur d'un club d'Europe centrale ou de l'est à avoir autant brillé face au RSC Anderlecht, c'est peut-être bien un certain... Igor Thiago, à l'époque illustre inconnu de Ludogorets. Le Sporting avait tenté le coup, pour se le faire finalement chiper par le Club de Bruges - la suite, on la connaît.

Ne soyez donc pas surpris si, l'été prochain, le nom de Prince Adu (qui en est à 9 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison en Tchéquie) est cité en Jupiler Pro League. Le buteur ghanéen a déposé sa carte de visite sur le bureau d'Olivier Renard, mais les autres clubs de D1A ont certainement noté son nom aussi. Actuellement, il est évalué à 2,5 millions d'euros ; quelques millions de plus, et cela resterait une sacrée affaire.