Si Anderlecht veut remporter des trophées, Olivier Renard a encore du pain sur la planche : "Quand il joue, le RSCA est à 10"

Les supporters d'Anderlecht sont encore en train de se remettre de ce qu'ils ont vu hier. Plus de la moitié de l'équipe a touché le fond contre le Viktoria Plzen. Et l'un d'eux a même trouvé un nouveau niveau de médiocrité.

Il n'est pas de bon ton de qualifier les joueurs de cette manière, nous le savons, mais Anderlecht a bel et bien un problème avec Luis Vazquez. Quand l'Argentin est sur le terrain, les Mauves jouent avec un homme en moins. C'était déjà le cas contre l'Antwerp et Courtrai.

Absent tactiquement

L'attaquant argentin n'apporte pas grand-chose, voire rien du tout. Techniquement, tactiquement et physiquement, il n'est pas au niveau d'un club du standing d'Anderlecht. Le moment marquant, en première période, fut la récupération de Degreef, qui a pu initier l'une des rares contre-attaques et servir Luis Vazquez... qui s'est complètement troué, une nouvelle fois.

Dans cette situation, un attaquant doit toujours créer de l'espace et attirer son défenseur sur le côté, de sorte que l'homme qui s'infiltre ait du temps et des options. Cependant, Vazquez a fait en sorte que Degreef ne puisse faire qu'une tentative désespérée. C'est un manque de connaissance tactique.

Anderlecht a besoin d'un autre attaquant

Mais il est aussi en difficulté dans les remises et les duels. Contre le KV Kortrijk, Bram Lagae l'avait dans sa poche arrière. Et avec tout le respect pour le jeune, mais talentueux Lagae, ce n'est pas l'analyse que vous voulez faire en tant qu'entraîneur d'Anderlecht lorsque vous n'avez que Kasper Dolberg comme autre option.

Le Danois est indispensable, car Goto n'est pas encore prêt pour le grand bain. Si Anderlecht veut se battre pour les trophées, Olivier Renard devra reprendre les choses en main. Anderlecht veut un titre, mais si les Mauves sont encore privés de Dolberg dans dix jours pour la demi-finale retour de Coupe de Belgique...

Le Great Old à domicile est un tout autre adversaire que lorsqu'il se déplace. Il faut impérativement un remplaçant solide pour Dolberg, sinon Anderlecht risque de finir la saison les mains vides. Et étant donné le niveau affiché ce jeudi et la première période contre Courtrai, la situation pourrait encore se compliquer si des changements ne sont pas rapidement apportés.