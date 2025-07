Le premier gros échec de leur saison : Anderlecht prend la porte aux tirs au but à Häcken

Quelle désillusion ! Après une prestation nettement insuffisante, le RSC Anderlecht a été sorti aux tirs au but par le BK Häcken. Les Mauves ne sont même pas encore en poules de la Conference League.

La large victoire face à Westerlo avait permis au RSCA d'arriver en confiance au BK Häcken, qui avait de son côté... pris une gifle à domicile (1-6) : des dynamiques opposées, croyait-on. Mais les apparences peuvent être trompeuses : Anderlecht était sous pression, et Häcken n'avait rien à perdre. Leur lourde défaite contre Djurgarden, qui plus est, s'était faite dans des circonstances particulières (deux cartons rouges).

Car le BK Häcken qui démarre la rencontre ce jeudi n'a rien à voir avec l'équipe timorée de la semaine passée au Lotto Park. Les Suédois manquent d'être pris à froid par le premier débordement d'Angulo, que Dolberg reprend presque après 20 secondes. Mais dans la foulée, ils vont étouffer les Mauves et, surtout, le jeune Basile Vroninks.

Le cauchemar de Basile Vroninks

La première demi-heure peut en effet être résumée en une succession de phases similaires : Amor Layouni va prendre le dos de Vroninks, titulaire surprise de Hasi, et centrer (5e, 10e, 16e) jusqu'à ce que Colin Coosemans doive sortir le grand jeu devant Svanbäck (19e). L'une des rares récupérations de Saliba est gâchée par Dolberg (23e).

La première vraie phase construite du RSCA se terminera par un but... pour Häcken : le contre est fulgurant, Vroninks est pris dans le dos, Layouni centre et trouve Adrian Svanbäck qui devance Simic (33e, 1-0). Logiquement, Maamar remplace Vroninks dans la foulée. Hasi reconnaît aussi son erreur, à savoir ne pas aligner ses profils les plus techniques, et sort Saliba pour Verschaeren. Cela coïncidera avec une légère baisse de régime suédoise, mais les derniers raids de la première période seront tout de même pour Layouni, que Maamar ne parvient pas non plus à contenir.

Une histoire de penaltys

On imagine que les murs de la Bravida Arena auront tremblé à la pause du côté du vestiaire des visiteurs, car au retour sur la pelouse, Anderlecht est méconnaissable. Yari Verschaeren, entré en première période, égalise presque dès la 50e minute après un bon travail d'Angulo, mais Berisha est sur la trajectoire.

Sur cette même occasion, la VAR va se saisir d'une phase passée inaperçue : Kasper Dolberg avait été poussé dans le rectangle. L'arbitre croate de la rencontre désigne le point de penalty : Berish part du bon côté, mais le Danois se fait justice et remet Anderlecht dans le bain (1-1, 56e). Tristan Degreef se réveille à son tour, tente une frappe lointaine, puis une action individuelle dangereuse (63e). Angulo, de son côté, voit sa frappe déviée par un défenseur, de justesse (70e).

Häcken n'est plus dangereux que par à-coups, mais toujours depuis ce flanc gauche que Maamar tient mieux que Vroninks, mais pas assez bien pour empêcher un centre très dangereux que Ludwig Augustinsson dévie de la main - c'est jugé involontaire par l'arbitre (73e). Le football est cependant cruel : alors qu'il était rentré de manière magistrale, ne ratant aucune passe et amenant un calme précieux au milieu, c'est... Nathan De Cat qui provoquera ensuite un penalty (90e+1). Simon Gustaffson le transforme : c'est 2-1 et les Mauves sont emmenés aux prolongations.

Augustinsson craque face à ses compatriotes

Deux équipes épuisées donc, mais c'est encore l'intenable Amor Layouni qui va parvenir, cette fois depuis le flanc droit où s'il est exilé, à amener du danger dans le dos d'Augustinsson. Mais Silas Andersen, qui avait tant manqué à Häcken à l'aller, se loupe du point de penalty (99e). Häcken sera plus proche du 3-1 qu'Anderlecht de l'égalisation, et Ibrahim Kanaté, monté pour amener de l'explosivité... sera exclu pour une semelle qui traîne (117e). Pas la soirée des kets de Neerpede.

Jusqu'au bout, cela aura donc été une histoire de tirs au but, et c'est à cet exercice qu'Anderlecht, comme à la "grande" époque, va... craquer. Ironie du sort : c'est le Suédois du Sporting, Ludwig Augustinsson, qui envoie sa frappe sur la latte. Luis Vazquez, encore une fois très mal monté, loupera également son envoi, sorti par l'excellent Berisha... qui prend lui-même le tir décisif, qu'il transforme. Le RSC Anderlecht est éliminé, et affrontera le Sheriff Tiraspol au prochain tour pour ne pas louper les poules... de la Conference League. L'Europa League, c'est déjà fini.